Путин подписал закон о регулировании дистанционной работы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Он содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел значительные изменения - парламентарии приняли 16 поправок. Наиболее важных из них - нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Для дистанционных работников также был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленной работе. Кроме того, по словам главы комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, увольнение работника, находящегося на удаленке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.

Помимо этого, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что "работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха". Ряд СМИ интерпретировали указанные изменения как исключение нормы о неприкосновенности времени отдыха (праве на офлайн) для дистанционных работников. Один из разработчиков документа депутат-единоросс Андрей Исаев заверил, что в законе такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.