Суд на Украине подтвердил разрешение взыскать с России $1,3 млрд убытков Ощадбанка

КИЕВ, 8 декабря./ТАСС/. Верховный суд на Украине отклонил жалобу на постановление Киевского апелляционного суда о выдаче разрешения украинскому Ощадбанку на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании с России $1,3 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму. Об этом сказано в определении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Апелляционное производство в деле по апелляционной жалобе ЧАО "Фортуна" <…> закрыть. Возобновить действие определения суда от 17 июля 2019 года", - сказано в документе. Определение датировано 2 декабря, оно не подлежит обжалованию.

Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации с России убытков Ощадбанка, полученных в результате потери Крыма. Сумма возмещения составила $1,3 млрд плюс проценты, которые должны начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. В Ощадбанке тогда отметили, что являются первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против РФ по убыткам, полученным в результате потери Крыма.

В июле 2019 года стало известно, что Киевский апелляционный суд удовлетворил просьбу Ощадбанка о признании и выдаче ему разрешения на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о возмещении убытков в связи с потерей активов в Крыму. Как отмечалось в определении украинского суда, он выдал исполнительный лист о взыскании с РФ в лице Минюста РФ в пользу Ощадбанка убытков в размере более $1,111 млрд по решению Международного коммерческого арбитража. Кроме того, суд постановил выдать аналогичные исполнительные листы о взыскании процентов, которые начисляются с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR +2%, а также иных расходов на $3,87 млн.

Позиция РФ

Россия с 2018 года оспаривает правомерность решений арбитражей по искам украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и подконтрольных им компаний, а также по искам госкомпаний Украины, поданным в рамках двустороннего соглашения России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и связанным с активами в Крыму.

Российской стороной были обнаружены внутренние документы Ощадбанка, свидетельствующие о том, что его так называемые инвестиции никогда не защищались данным соглашением. В Минюсте РФ поясняли, что соглашение не охватывает инвестиции советского периода, защите подлежат только те, которые были сделаны после 1 января 1992 года. При этом Ощадбанк представляет собой бывший украинский филиал Сбербанка СССР. В ведомстве подчеркивали, что крымское отделение Ощадбанка, об экспроприации которого заявляет украинский банк, также существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка еще до 1992 года. В то же время Ощадбанк умолчал об этих фактах в арбитражном разбирательстве.