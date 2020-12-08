РЖД увеличили количество дополнительных поездов на новогодние праздники до 400

МОСКВА, 8 декабря./ТАСС/. РЖД на фоне спроса на пассажирские перевозки в новогодние и рождественские праздники увеличили количество поездов в этот период до более 400 со 190, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Вслед за спросом холдинг "РЖД" увеличивает количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, на сегодня уже назначены свыше 400 дополнительных поездов дальнего следования", - отметили в РЖД.

В начале ноября Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) назначила более 190 дополнительных поездов на новогодние праздники. В компании также отмечали, что в случае роста спроса на билеты в этот период количество поездов может быть увеличено до 700.

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах, уточнили в РЖД. Для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначаются дополнительные поезда либо включаются дополнительные вагоны в уже назначенные составы. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск. Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону - в Имеретинский Курорт и Кисловодск.