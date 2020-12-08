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Путин подписал закон о ратификации соглашения ЕАЭС об акцизах на табачную продукцию

Страны ЕАЭС подписали это соглашение в декабре 2019 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о принципах налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Страны ЕАЭС подписали это соглашение в декабре 2019 года.

Документ устанавливает принципы и порядок гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию, реализуемую на территории ЕАЭС, в том числе определяется порядок гармонизации ставок акцизов на сигареты. Для их сближения устанавливается единая индикативная ставка акцизов и диапазоны отклонения фактических ставок.

С 2024 года при расчете национальных ставок акциза на сигареты страны ЕАЭС будут исходить из индикативной ставки 35 евро за 1 тыс. сигарет с отклонением не более чем на 20% в меньшую или большую стороны. Для адаптации бизнеса к новым требованиям сроком достижения индикативной ставки определен период 2020-2024 гг.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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