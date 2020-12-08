В программу газификации Тверской области дополнительно включат два района

ТАСС, 8 декабря. Власти Тверской области приняли решение дополнительно включить в программу газификации на 2021-2025 гг., подписанную ранее с "Газпромом", Удомельский городской округ и Лесной муниципальный округ. Общее количество районов, в которые впервые проведут газ, увеличится до 12, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Предусмотрено проведение газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований. Еще два не газифицированных района - Удомельский городской округ и Лесной муниципальный округ - будут добавлены в программу в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Впервые будут созданы условия для подачи газа в Нелидовский городской округ, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, Бельский, Жарковский, Молоковский и Торопецкий районы. "Приоритетной задачей является газификация юго-западных и северо-восточных районов Верхневолжья. Нам важно, чтобы газ был в каждом муниципальном образовании региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Также планируется повысить уровень газоснабжения в 22 муниципалитетах: в восьми из них реконструируют 12 газораспределительных станций, что позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. Часть работ по газификации выполнят в рамках региональной программы, например, на 2021 год запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей в Красном Холме, Молокове, Жарковском, ряде деревень Осташковского городского округа. "В региональную программу также включена третья очередь строительства межпоселкового газопровода от деревни Игнатово в Калининском районе до поселка имени Крупской в Твери. Это позволит обеспечить в том числе подключение перспективных потребителей промзоны "Боровлево-2", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава региона и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей.

До 2025 года будут созданы условия для газификации более 28,2 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий. По итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%. На следующем этапе, до 2030 года, планируется завершить газификацию населенных пунктов Тверской области и обеспечить газом в общей сложности дома свыше 1,2 млн человек. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, 1 100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений.