BlaBlaCar вводит в России комиссию за бронирование поездок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Карпулинговый сервис BlaBlaCar вводит в России новую систему бронирования, которая подразумевает взимание комиссии за бронирование поездок. На первом этапе это будет распространено на дальние поездки, в течение нескольких месяцев новая система заработает для всех поездок, сообщили ТАСС в компании.

"BlaBlaCar запускает новую систему онлайн-бронирований в автомобилях попутчиков. Она повысит надежность платформы в целом, в частности за счет большей ответственности пассажиров за счет введения платного доступа к бронированиям. На первом этапе новая система будет работать только на длинных маршрутах, но в течение нескольких месяцев заработает и на всех остальных", - сказали в компании.

В беседе с ТАСС директор по маркетингу BlaBlaCar в России Михаил Добров сообщил, что пользователи по-прежнему смогут бесплатно пользоваться приложением, просматривать возможные поездки, но для брони необходимо будет оплатить сервисный сбор, размер которого рассчитывается алгоритмом (стоимость будет зависеть от длины маршрута и числа бронируемых мест). После этого у путешественника будет 24 часа для осуществления брони поездки. В этом временном интервале пассажир может сделать несколько попыток найти подходящего водителя, а в случае неуспеха BlaBlaCar вернет деньги. Пользователи BlaBlaCar при первом использовании новой системы бронирования не будут платить сбор, но будут проинформированы об изменениях.

"Для нас важно сохранять высококонкурентную позицию по цене, потому что очень важная мотивация для наших пользователей - это возможность сэкономить на поездке, мы это осознаем и мы планируем это преимущество сохранять <…> Да, для пассажира это приведет к некоторому увеличению общей суммы, которую он платит. При этом важно помнить, что мы ограничиваем стоимость поездок, она у нас исходно весьма и весьма низкая. Для нас важно, чтобы даже после этого сервисного сбора цены оставались конкурентными для пассажиров", - сказал Добров.

В пресс-службе компании отметили, что опыт использования этой системы в европейских странах показывает, что она сокращает количество отказов от поездок на 40% по сравнению со странами, где эта система не работает. В будущем компания планирует запустить с помощью этой системы полезные функции, которые будут показывать пассажирам надежность водителя, процент отмененных бронирований и отказов от поездок.

О сервисе

На сегодняшний день BlaBlaCar является крупнейшим карпулинговым сообществом в России (25 млн пользователей) и в мире (90 млн пользователей в 22 странах). На платформе уже реализована верификация пользователей по телефону и электронной почте, система взаимных отзывов и рейтингов, функция добровольного подтверждения паспортных данных. 8,5 млн человек ежеквартально путешествуют на BlaBlaCar по всей России.