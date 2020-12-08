Свыше 470 семей Липецкой области оформили сельскую ипотеку с начала года

ЛИПЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Свыше 470 семей, проживающих на сельских территориях Липецкой области, оформили с начала года льготную сельскую ипотеку в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Сельской ипотекой, возможность которой появилась в этом году, воспользовались уже 473 семьи, общая сумма кредитования составила 836 млн рублей", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что такая ипотека предусматривает ставку от 0,1% до 3% годовых, при этом сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей, но не более 90% от стоимости объекта. Условиями могут воспользоваться как для покупки готового жилья, так и для строительства частного дома, в том числе долевого. "К подходящим для застройки по сельской ипотеке территориям относятся также и города с населением менее 30 тыс. человек, то есть любой населенный пункт, за исключением городов Липецк, Елец и Грязи", - подчеркнул Артамонов.

Он убежден, что программа льготной ипотеки позволит сократить отток населения в мегаполисы, а также привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на селе. "Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем", - заметил глава региона.

В пресс-службе областной администрации в этой связи пояснили, что также для проживающих на сельских территориях граждан один из банков не так давно запустил программу рефинансирования действующей ипотеки на строительство или покупку сельского дома с льготной ставкой от 2,7% годовых.