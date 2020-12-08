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BMW поднимет цены в России на 4,5% на автомобили производства 2021 года

Подорожание коснется 29 моделей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. BMW поднимет цены в России на 4,5% на автомобили, произведенные в 2021 году, подорожание затронет большинство моделей, говорится в сообщении автопроизводителя.

"BMW Group Россия объявляет о повышении цен на автомобили, произведенные с января 2021 года. Среднее повышение составит 4,5%. Изменение цен не коснется подтвержденных клиентских заказов", - отметили в компании. - BMW Group Россия удалось ограничиться минимальным повышением, а стоимость шести моделей не изменилась".

В BMW также уточнили, что в целом подорожание коснется 29 моделей.

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