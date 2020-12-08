Нидерланды не согласны с предложением России по изменению налогового соглашения

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Нидерланды не согласны с предложением России, касающимся изменений в налоговом соглашении. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь министерства финансов Ремко Раус.

"По мнению голландской стороны, российское предложение по изменению налогового соглашения в недостаточной степени учитывает экономическую реальность, - отметил он. - Поэтому данное предложение несет в себе негативные последствия для голландского и российского бизнеса".

По словам Рауса, голландская сторона выдвинула свои предложения с тем, чтобы "налоговое соглашение учитывало экономическую реальность и в то же время предотвращало деятельность, которая не вносит вклад в развитие экономики, в соответствии с голландской политикой по борьбе с уклонением от налогообложения". Переговоры, по словам представителя голландского министерства финансов, продолжаются.

В целом, обратил внимание он, Нидерланды готовы к пересмотру налогового соглашения и занимают конструктивную позицию. "Для Нидерландов важно, чтобы новое соглашение учитывало интересы обеих сторон, - подчеркнул Раус. - Различные голландские компании ведут экономическую деятельность в России и наоборот. И обе страны получают выгоду от поддержания этой деятельности".

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В ведомстве отметили, что до этого между сторонами прошло несколько раундов переговоров по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Минфин предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом. В свою очередь подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны.

По данным Минфина, в рамках действующего соглашения в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. В 2017 году объем таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 - более 412 млрд рублей, а в 2019 - более 339 млрд рублей.