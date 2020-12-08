Кабмин выделил Минздраву еще более 8,2 млрд рублей на выплаты медикам

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство выделило Минздраву России дополнительно более 8,2 млрд рублей для федеральных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующие распоряжения опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву России в размере 3 736 299,8 тыс. рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.

Кроме того, на дополнительные выплаты медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи пациентам с COVID-19, Минздраву выделено еще 4,59 млрд рублей.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что медицинские работники, непосредственно работающие с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, получили уже почти 116 млрд рублей. Вице-премьер также отметила, что с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года в зависимости от того, как будет складываться ситуация с пандемией, медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, также устанавливаются специальные социальные выплаты за нормативную смену.