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Греф назвал фейком информацию об оттоке средств с депозитов Сбербанка

Глава кредитной организации отметил, что в настоящее время банк отмечает перераспределение средств клиентов, но это плановый процесс
Председатель Сбербанка России Герман Греф Михаил Метцель/ТАСС
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Председатель Сбербанка России Герман Греф
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал фейком сообщения в СМИ об оттоке средств с депозитов банка.

7 декабря газета РБК написала об оттоке в ноябре 100 млрд рублей с депозитов Сбербанка. По оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, на которого ссылается газета, это рекордное за шесть лет сокращение рублевых депозитов в Сбербанке.

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"Это чистой воды фейк. К сожалению, уважаемые аналитики и клиенты посмотрели не в те строчки. У нас приток средств в целом и наша доля на рынке только растет", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Греф добавил, что сейчас банк отмечает перераспределение средств клиентов, но это плановый процесс. "В течение последнего времени наблюдается перераспределение между срочными и текущими счетами. Это первое. И второе - тоже такой плановый процесс после введения систем накопительных счетов, счетов-эскроу под застройку часть клиентов-ипотечников, естественно, переводят часть средств на эскроу-счета. Но и то, и другое - это счета граждан, которые у нас в банке сохраняются. Это процесс происходит на рынке в целом", - пояснил глава банка. 

Объем ОФЗ и прибыль банковского сектора

Как отмечается, объем ОФЗ на балансе Сбербанка составляет более 3 трлн рублей. "У нас на сегодняшний день более 3 трлн рублей уже ОФЗ на балансе, поэтому до конца года где-то цифра может быть в районе 3,2-3,3 трлн рублей", - сказал он.

Минфин РФ 2 декабря разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 ггода на сумму 9,464 млрд рублей и выпуска 26235 с погашением 12 марта 2031 года на сумму 8,987 млрд рублей.

Сбербанк не ожидает сокращения прибыли банковского сектора РФ в 2021 году по сравнению с текущим годом, отметил Греф. "Те предпосылки, из которых мы сегодня исходим как наиболее вероятностных, - нам не кажется, что прибыль в следующем году может быть меньше, чем в этом. Наоборот, в следующем году, скорее всего, прибыль подрастет", - сказал он.

Говоря о Сбербанке, Греф отметил, что прибыльность кредитной организации в 2021 году станет нулевой только при "фантастичными параметрах". "Мы обычно делаем обратное стресс-тестирование - это что должно произойти на рынке, чтобы мы не заработали прибыль в следующем году. Такая работа тоже проведена. Получаются параметры достаточно фантастичными - чтобы привести показатели в ноль, (нужно) очень глубокое падение цены на нефть, еще большее падение ВВП, а также еще пришлось включить засуху (в сценарий)", - сказал глава банка, отметив, что вероятность реализации такого сценария чрезвычайно мала. 

Потенциал для роста компании

Сбербанк как компания сильно недооценена и имеет очень хороший потенциал для роста, заявил Греф. "Если говорить о Сбербанке, то фундаментально я считаю нашу компанию очень сильно недооцененной, и в этом смысле у нас есть хороший потенциал роста", - сказал он.

Сбербанк в рамках Дня инвестора 30 ноября и 1 декабря представил новую стратегию развития своей экосистемы до 2023 года. Новая стратегия "Сбера" до 2023 года предполагает рентабельность выше 17%, уровень дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

1 декабря обыкновенные акции Сбербанка в ходе вечерней торговой сессии на Московской бирже выросли на 4,45% по отношению к отметке закрытия предыдущей сессии, в моменте поднимаясь до отметки 260,75 рубля за одну ценную бумагу. 

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РоссияГреф, Герман Оскарович
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