Госдума приняла во II чтении законопроект о проверке вспомогательных веществ для лекарств

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об упразднении полномочий Минздрава по выработке порядка проверки вспомогательных веществ в составе лекарственных препаратов.

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента кабмином в августе и разработана с целью гармонизации национального законодательства с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно документу, из полномочий Минздрава исключается утверждение порядка проведения исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность. Согласно проекту закона, такие исследования должны проводиться в соответствии с актами, составляющими право ЕАЭС.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья также уточнил, что производители фармацевтической субстанции этилового спирта должны передавать эти субстанции в установленном законом РФ порядке изготовителям медицинских изделий для производства медизделий в таре установленного объема.