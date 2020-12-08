Госдума одобрила во II чтении зачисление штрафов с платных дорог в дорожный фонд

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий зачисление в Федеральный дорожный фонд штрафов за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами. Документ, который инициирован правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

Документ разработан в целях установления уровня бюджета фонда, в который будут поступать административные штрафы за несоблюдение законодательства о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги, говорится в пояснительной записке. Законопроект предусматривает зачисление в Федеральный дорожный фонд денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по нормативу 100%.

Указанный механизм аналогичен механизму отчисления в бюджет средств в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, указывают в правительстве.

Поправки ко второму чтению

Одна из принятых поправок дает правительству РФ право принимать решения о предоставлении в 2021 году кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2021-2023 годы, за счет ассигнований, установленных этой программой, а также за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 года.

Поправки касаются также наделения публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" полномочиями главного распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджета. В ходе исполнения федерального бюджета в 2021-2024 годах допускается предоставление этой компании бюджетных средств без внесения изменений в бюджет. При этом эти вопросы сначала рассматриваются комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Соответствующие средства, согласно поправкам, могут быть направлены на финансовое обеспечение выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию (в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ), капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема бюджетных ассигнований.

Сейчас решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты госсобственности стоимостью от 1,5 млрд рублей, находящиеся в оперативном управлении или хозяйственном ведении федерального госучреждения, принимает правительство РФ. Поправки предусматривают увеличение этой планки до 3 млрд рублей. Также устанавливается, что в случае принятия решений в отношении объектов госсобственности РФ стоимостью 1,5 млрд рублей и более информация о таких решениях направляется в Госдуму и Совет Федерации в течение 10 дней со дня их принятия.