Госдума одобрила во II чтении возможность размещения средств ФНБ в драгметаллах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, позволяющую размещать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Документ был оформлен как поправка ко второму чтению законопроекта о зачислении штрафов с платных дорог в федеральный дорожный фонд. Поправка вносится в Бюджетный кодекс РФ.

Соответствующая поправка была внесена правительством РФ.

Ранее Минфин подготовил законопроект, предлагающий разрешить размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке РФ в драгоценных металлах. Минфин предлагал расширить перечень активов, в которых могут размещаться средства фонда, дополнив пункт "депозиты и остатки на банковских счетах в Центральном банке" словами "в том числе в драгоценных металлах".

Согласно позиции Минфина, изменения направлены на расширение перечня вложений средств ФНБ за счет депозитов и остатков на банковских счетах в ЦБ РФ в драгоценных металлах, выступающих традиционными "защитными" активами. Кроме того, изменение направлено на диверсификацию вложений ФНБ в целях обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения средств фонда и поддержано Минэкономразвития России и Банком России, говорилось в пояснительной записке к подготовленному Минфином законопроекту.