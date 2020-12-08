Путин подписал законы о бюджетах ФСС, ПФР и ФОМС на 2021-2023 годы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Фонда социального страхования (ФСС), Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета ФСС прогнозируются на 2021 год в сумме 815,663 млрд рублей, в том числе по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 608,25 млрд рублей. В 2022 году доходы фонда составят 922,46 млрд рублей, в том числе по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 703,69 млрд рублей, в 2023 году - 984,31 млрд рублей (в том числе по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 753,05 млрд рублей).

Расходы бюджета фонда предусмотрены на 2021 год в сумме 833,29 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 663,25 млрд рублей (79,6% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 111,29 млрд рублей (13,4% от общих расходов).

Расходы на 2022 год предусмотрены в размере 863,09 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 688,41 млрд рублей (79,8% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 115,94 млрд рублей (13,4% от общих расходов). На 2023 год - в сумме 893,23 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 713,92 млрд рублей (79,9% от общих расходов), по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 120,79 млрд рублей (13,5% от общих расходов).

Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы в сумме 330,19 млрд рублей в 2021 году, 347,69 млрд рублей - в 2022 году и 368,9 млрд рублей в 2023 году.

Бюджет ПФР

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ПФР в 2021 году составит 9,28 трлн рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 9,57 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 295 млрд рублей. Трансферт из федерального бюджета в 2021 году предусмотрен в размере 3,5 трлн руб. и сформирует 38% всех доходов фонда. Часть дефицита бюджета фонд покроет переходящими остатками 2020 года.

В документе предусмотрена индексация материнского капитала исходя из прогнозного уровня инфляции 2021 года в 3,7%, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3%, социальных пенсий - на уровне 2,6%. Средства бюджета ПФР будут направлены на выплату пенсий в размере 8,4 трлн рублей, на материнский капитал - 443,3 млрд рублей, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение - 632,7 млрд рублей.

В расходной части проекта бюджета ПФР также предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной выплаты в 2021 году - 1 млрд рублей, в 2022 году - 1,3 млрд рублей, в 2023 году - 1,5 млрд рублей с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2021 году составит 2 тыс. 101,36 рубля, в 2022 году - 2 тыс. 305,69 рубля, в 2023 году - 2 тыс. 510,02 рубля.

Расходы на осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений запланированы в размере 12,5 млрд рублей, 24,2 млрд рублей и 23,8 млрд рублей на период с 2021 по 2023 год с учетом расходов на доставку. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2021 году составит 15,5 тыс. рублей, в 2022 году - 31,9 тыс. рублей, в 2023 году - 32,6 тыс. рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17,443 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,3% устанавливается с 1 января 2021 года в сумме 6,044 тыс. рублей 48 копеек.

Бюджет ФОМС

Общий объем доходов бюджета ФОМС в 2021 году составит 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей. Основным источником доходов являются страховые взносы на обязательное медицинское страхование, на долю которых приходится в 2021 году 88,3%, в 2022 году - 88,8%, в 2023 году - 89,3%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2021 год в сумме 2,237 трлн рублей, на 2022 год - 2,359 трлн рублей, на 2023 год - 2,499 трлн рублей.

Расчет показателей бюджета фонда произведен на численность граждан, застрахованных по ОМС, по состоянию на 1 января 2020 года в количестве 145,5 млн человек, в том числе работающего населения - 65,1 млн человек, неработающего населения - 80,4 млн человек.

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2021 год в размере 293,1 млрд рублей, на 2022 год - 293,5 млрд рублей, на 2023 год - 295,5 млрд рублей. В бюджет фонда предоставляются традиционные виды трансфертов: на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на оплату родового сертификата.

Планирование расходов бюджета ФОМС осуществляется в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения". Оценка расходов бюджета фонда произведена с учетом планируемых доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2021 год в сумме 2,545 трлн рублей, на 2022 год - 2,658 трлн рублей, на 2023 год - 2,798 трлн рублей.