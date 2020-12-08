Матвиенко призвала очень аккуратно подходить к вопросу внедрения цифровой валюты

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вопрос внедрения в РФ цифровой валюты необходимо обсудить с профессиональным сообществом, тщательно взвесить все за и против перед принятием кардинальных решений. Такое мнение высказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"В настоящее время широко обсуждается внедрение цифровой валюты. Считаю, что подходить к этой новации надо очень аккуратно, тщательно взвесить все аргументы за и против перед тем, как принимать кардинальные решения", - сказала она на заседании Совета по развитию финансового рынка, которое проходит во вторник в СФ.

Спикер подчеркнула, что обсуждение этой темы идет, верхняя палата, по ее словам, готова принять в нем участие. "Дискуссия сейчас идет. Это хорошо. Важно провести ее с профессиональным сообществом", - добавила Матвиенко.

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька в другой. Цифровой рубль будет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем и сможет широко использоваться населением, бизнесом и государством в платежной сфере, обеспечив простоту расчетов, их высокую скорость, низкие издержки и высокую надежность.

Крупнейшие участники рынка поддержали концепцию ЦБ, но Сбербанк предложил расширить свойства цифровой валюты на все безналичные деньги. По мнению госбанка, платежная система получит больше преимуществ от эволюции безналичного рубля, нежели от создания дополнительной цифровой валюты.