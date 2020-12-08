Путин подписал закон о выводе из оборота ипотечных сертификатов участия

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о плановом погашении обращающихся ипотечных сертификатов участия и о последующем выведении этого финансового инструмента из оборота. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее законодательство об ипотечных ценных бумагах предусматривало возможность секьюритизации активов (привлечение финансирования путем выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе - прим. ТАСС) посредством как выпуска долговых ценных бумаг, так и выдачи долевых ценных бумаг (ипотечные сертификаты участия и инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда). При этом инвестиционные паи обладают рядом преимуществ по сравнению с ипотечными сертификатами участия, связанных с более комплексным правовым регулированием и устоявшимся правоприменением. Кроме того, ипотечным сертификатам участия присущи риски, связанные с качеством оценки их стоимости и низкой ликвидностью, что ограничивает возможность их реализации владельцами на организованном рынке в короткие сроки и с ожидаемой доходностью.

Подписанный закон не предусматривает возможности выдачи новых ипотечных сертификатов участия - они будут выдаваться лишь в том случае, если заявка о приобретении ипотечного сертификата участия была включена в реестр ипотечного покрытия до дня вступления документа в силу. Предусмотренные изменения направлены и на обеспечение планового погашения обращающихся сейчас ипотечных сертификатов участия и последующее постепенное выведение этого финансового инструмента из оборота.

Ипотечный сертификат участия - это ценная именная бумага коллективного инвестирования, она не относится к долговым инструментам и не может использоваться в качестве залога для целей получения кредита. Сертификат участия не имеет номинальной стоимости, существует в бездокументарной форме и является производным финансовым инструментом. Приобретать их могут как физические, так и юридические лица.