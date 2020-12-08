Госдума освободила во II чтении от вывозной пошлины добытую на Таймыре нефть

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении норму, предусматривающую освобождение добытой на Таймырском полуострове нефти от вывозных таможенных пошлин. Норма оформлена как поправка к законопроекту об отсрочке таможенных платежей.

Поправка инициирована правительством России. Как заявлял ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, для нефти, добытой в нефтегазовой провинции на Таймыре, поправка предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин по аналогии с иными новыми регионами нефтедобычи - Восточной Сибири, Красноярского края. По его словам, поправка дополняет закон, который был принят Госдумой в октябре.

Изменения в закон "О таможенном тарифе", предусматривающие право правительства РФ устанавливать порядок подтверждения факта добычи нефти сырой с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 тыс. миллипаскаль-секунд, а также нефти сырой с особыми физико-химическими характеристиками, добытой на отдельных месторождениях, для целей применения особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин, вступают в силу с 1 февраля 2021 года.

На Таймыре "Роснефть" в настоящее время занимается реализацией масштабного проекта "Восток ойл", который объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Первая очередь обеспечит добычу нефти в 30 млн т в 2024 году, а вторая - до 100 млн т в 2030 году. Качество нефти "Восток ойл" ожидается уникальным и впервые позволит России экспортировать несмешанный низкосернистый сорт нефти на рынки Европы и Азии.