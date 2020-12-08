Путин подписал закон об увеличении сроков бюджетных кредитов для регионов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок предоставления субъекту РФ или муниципальному образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета со 180 до 240 дней, при этом срок его возврата устанавливается не позднее 15 декабря. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее, согласно законодательству, срок предоставления такого кредита был увеличен с 90 до 180 дней при условии его возврата не позднее 25 ноября.

Закон также реализует поручение главы государства предусмотреть в бюджетах субъектов экономию субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов, и направлять эти средства на финансовое обеспечение национальных проектов. Документ позволит региональным бюджетам получить средства из федерального для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года.

Кроме того, законом предусматривается финансовая поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса, что также отражено в соответствующем поручении президента РФ. Эта норма действует в 2020 году, документ продлевает ее до 31 декабря 2021 года.

Принятые нововведения в условиях сложной макроэкономической ситуации и снижения поступлений доходов бюджетов регионов направлены на обеспечение возможности финансирования расходов, связанных с реализацией указа президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и будут содействовать обеспечению долговой устойчивости региональных и местных бюджетов.