Матвиенко призвала активнее развивать в России механизм жилищных сбережений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активнее продвигать в России механизм жилищных сбережений, позволяющий при накоплении на счету начального взноса на ипотеку получить ипотечный кредит на условиях, которые были определены изначально.

"Работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена, мы видим хорошие перспективы в развитии цифровой ипотеки. В этой связи Росреестру важно активизировать работу по совершенствованию инструмента электронных закладных. Также нужно активнее продвигать запуск системы жилищных сбережений. Это существенно расширит долю граждан, которые могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку", - сказала Матвиенко во вторник на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ.

"Предлагаю сегодня обсудить возможности внедрения в нашей стране этого перспективного механизма", - добавила спикер Совфеда.

Ранее для повышения доступности ипотеки глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить механизм жилищных сбережений, который сейчас используется в ряде российских регионов. Как объясняла Набиуллина, в рамках этого механизма на специальном счете люди накапливают средства на первый взнос и при определенном уровне накоплений человек получает ипотеку на тех условиях, которые были определены изначально.