ГД приняла во II чтении законопроект о регламентации закупок операторов по обращению с ТКО

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, распространяющий нормы закона о закупках отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ) на закупки, осуществляемые региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ был инициирован правительством РФ.

Учитывая, что деятельность регионального оператора шире видов деятельности, обозначенных в законе "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", законопроект позволит распространить его положения на закупки, осуществляемые региональными операторами, говорится в пояснительной записке. Согласно предложенным законопроектом изменениям, заказчиками, которые проводят закупки в соответствии с федеральным законом, станут организации, осуществляющие все регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе и региональные операторы.

Законопроект является составляющим элементом реформы такой сферы экономики, как рынок вывоза и утилизации ТКО, говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. "Принятие законопроекта будет дополнительно способствовать контролю со стороны государства за оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами и правовому регулированию данной сферы экономики", - отмечается в тексте заключения.

Закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает общие принципы и основные требования к закупкам госкорпораций, государственных и публично-правовых компаний, субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов.