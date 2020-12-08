ЦБ хочет ограничить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ хочет ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"Я считаю, что мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложения инструментов, риски которых они не могут оценить и которые они часто приобретают у самих банков, думая, что это разновидность банковского вклада, - сказала Набиуллина. - Мы предлагаем как минимум на 1,5-2 года, пока не заработает инструмент тестирования, получения квалификации инвесторов, ввести прямые ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, структурных продуктов, с плечом, с иностранной составляющей в базовом активе", - сказала она.

После того, как система тестирования инвесторов заработает, ЦБ убедится в ее эффективности, это ограничение можно будет постепенно снять, добавила глава регулятора.

Тестирование неквалифицированных инвесторов, предполагается ввести, чтобы защитить участников торгов от рисков. Проходить тест нужно будет с 1 апреля 2022 года, когда вступит в силу законопроект о категоризации инвесторов. Также Набиуллина добавила, что количество граждан, открывших счета у брокеров, выросло в России за два года в четыре раза, до 8,5 млн счетов.