Госдума приняла во II чтении законопроект о регулировании страхового рынка

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование регулирования страхового рынка и на защиту граждан от недобросовестных страховщиков. Документ инициирован группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Согласно документу, Банк России сможет приостанавливать полностью или частично расходные операции по открытым субъекту страхового дела банковским счетам (вкладам) и операции по счетам депо (лицевым счетам). Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок. Решение ЦБ о приостановлении операций будет являться основанием для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг приостанавливать соответствующие операции субъекта страхового дела.

Законопроект уточняет основания для принятия решения ЦБ об отзыве лицензии у субъекта страхового дела. Решения регулятора об ограничении или приостановлении действия лицензии и об отзыве лицензии будут вступать в силу не со дня их размещения на официальном сайте ЦБ, как сейчас, а со дня их принятия. Расширяется перечень оснований назначения временной администрации с приостановлением полномочий исполнительных органов страховой организации.

С даты вступления в силу решения регулятора об отзыве всех выданных им лицензий приостанавливается исполнение исполнительных документов об имущественных взысканиях, не допускается принудительное исполнение иных документов, взыскание по которым производится в бесспорном порядке, за исключением исполнительных документов о взыскании задолженности по текущим обязательствам страховой организации (эти требования не распространяются на случаи отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности, принятого по заявлению субъекта страхового дела, за исключением случаев введения временной администрации страховой организации в связи с отзывом лицензии).

Как ранее поясняла Яровая, законопроект направлен на защиту средств граждан и на расширение полномочий Банка России путем введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества страховой организации в целях исполнения своих обязательств перед гражданами. ЦБ будет иметь возможность принимать меры, направленные на то, чтобы не допустить вывода денежных средств за рубеж недобросовестными участниками страхового рынка. Кроме того, ЦБ будет вправе принимать решения о полном или частичном приостановлении расходных операций по открытым страховой организацией банковским счетам, указала она.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым поправкам, уточняется процедура приостановления расходных операций по счетам страховых организаций, а также порядок уведомления Банком России Федеральной службы судебных приставов об отзыве всех выданных страховой организации лицензий.

Поправками переносятся сроки исполнения обязанности по формированию страховыми организациями уставных капиталов на один год (с 1 января 2021 года и 1 января 2022 года соответственно на 1 января 2022 года и 1 января 2023 года).