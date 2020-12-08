"Россети" реконструируют подстанцию "Новосергиевская" в Оренбургской области

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" завершит до конца текущего года реконструкцию подстанции (ПС) 110/35/10 кВ "Новосергиевская" в Оренбургской области. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"До конца 2020 года будет завершена реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Новосергиевская". Выполняется замена трансформатора, аппаратуры телемеханики, РЗА (релейная защита и автоматика), что дает возможность дистанционного управления оборудованием подстанции", - говорится в сообщении.

Всего финансирование инвестиционной программы 2020 года в области запланировано в объеме 3,7 млрд руб., ожидается ввод 28 МВА трансформаторной мощности и 245 км ЛЭП.

Количество технологических нарушений в сети 0,4 кВ и выше сократилось на 30% по сравнению с 2018 годом, а показатели надежности по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи электроэнергии улучшились на 38% и 26% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Группа среди ключевых событий в сетевом комплексе Оренбургской области отмечает ввод в работу энерготранзита 220 кВ Рысаево - Саракташ - Тяга для повышения надежности электроснабжения центрального Оренбуржья, модернизацию подстанции 110/35/10 кВ "Кувандыкская", перевод подстанции "Преображенская" на дистанционное управление, подключение модульного инфекционного центра, построенного Минобороны России для пациентов с COVID-19 и обеспечение выдачи мощности Оренбургской СЭС-4 (15 МВт) в Новосергиевском районе.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.