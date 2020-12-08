РБК: заместителя гендиректора "Победы" уволили из-за инцидента в поддержку Дзюбы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместителя гендиректора "Победы" (входит в группу "Аэрофлот" - прим. ТАСС) уволили из-за инцидента в небе над Нефтеюганском, где, как считается, пилоты своим полетом выразили поддержку капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к совету директоров "Победы".

Совет директоров лоукостера на заседании 8 декабря уволил заместителя генерального директора компании. Решение об увольнении принято после расследования полета 11 ноября, в ходе которого самолет пролетел в небе над Нефтекамском по траектории, похожей на фаллический символ. Генеральный директор лоукостера Александр Калмыков получил выговор.

Вопрос о данном инциденте также рассматривался на совете директоров, рассказал собеседник РБК. Личность бывшего заместителя Калмыкова изданию не раскрыли. Представитель "Аэрофлота" подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.

Об инциденте

Инцидент произошел 11 ноября с рейсом DP407 Москва - Екатеринбург авиакомпании "Победа" со 102 пассажирами на борту. Пилоты самолета на одном из участков пути выполнили не предусмотренные маршрутом виражи, нарисовав таким образом траекторией полета фаллический символ. Историю растиражировали социальные сети. Представители компании отметили тогда, что, возможно, пилоты таким образом выразили поддержку капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе, который после публикации видео личного характера незадолго до этого был временно отстранен от тренировок и игр.

Как сообщала ранее газета "Коммерсантъ", специальная комиссия, возглавляемая начальником управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анваром Шайкамаловым, провела расследование о необходимости выполнения такого полета. Выяснилось, что первый раз пилоты компании планировали нарисовать такую фигуру во время рейса Москва - Санкт-Петербург, объясняя это тренировкой по сбросу топлива, хотя самолеты Boeing 737-800 не оборудованы такой системой. Позже, при выполнении рейса Москва - Екатеринбург пилоты обосновали свое решение отклониться от маршрута отказом одной из двух навигационных систем - самолетовождения FMS (flight management system). По данным комиссии, такая неполадка не является аварийной ситуацией и не требует отклонения от полета.

По итогам расследования руководство Росавиации предложило "Аэрофлоту" рассмотреть вопрос об увольнении руководства лоукостера "Победа".