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Глава ВТБ отметил, что рост ипотеки привел к удорожанию жилья

Андрей Костин предлагает снизить нагрузку на капитал банков по кредитам застройщиков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин предложил рассмотреть возможность снижения нагрузки на капитал банков по кредитам застройщиков, чтобы увеличить темпы строительства. Такое мнение он высказал, выступая в Совете Федерации.

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"Важно расширить кредитование застройщиков и соответственно увеличить темпы строительства. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность снижения нагрузки на капитал банков по кредитам застройщиков за счет снижения коэффициента взвешивания кредитов при расчете активов, взвешенных по уровню риска", - сказал Костин.

Костин отметил, что нынешний рост ипотеки в РФ привел к удорожанию жилья.

"Поэтому нам нужно приложить усилия, в том числе по линии кредитования, для того, чтобы нарастить предложение жилья. И, таким образом, уравнять спрос и предложение с тем, чтобы остановить рост цен, а, возможно, даже и привести к снижению цен на жилье", - отметил он.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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