Объем несырьевого экспорта на Кубани превысил в 2020 году $3 млрд

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт в Краснодарском крае в 2020 году превысил $3 млрд, по сравнению с 2019 годом увеличились поставки продукции химической промышленности, кожевенных и металлических изделий, продовольственных товаров, сообщил ТАСС руководитель регионального центра поддержки экспорта Роман Воротников.

Краснодарский край является одним из основных экспортеров зерновых культур в России, в объеме экспорта региона большую долю занимает несырьевой, в период с января по сентябрь 2020 года она достигла 77%. Ранее сообщалось, что власти края в качестве приоритетных направлений развития экономики и бизнеса в регионе на ближайшие годы выделяют создание особых экономических зон, развитие несырьевого экспорта.

"С 2015 по 2020 годы Краснодарский край поднялся с 13 на 9 место во всероссийском рейтинге по объемам совокупного экспорта и с 17 на 7 место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. В период с января по сентябрь 2020 года по данным АО "Российский экспортный центр" показатель несырьевого неэнергетического экспорта составил $3,04 млрд. Также по данным Южного таможенного управления в этот период, в сравнении с аналогичным в 2019 году, мы можем отметить рост показателей экспорта по ряду категорий товаров", - сказал Воротников.

Он отметил, что по сравнению с 2019 годом на 7,4% выросли показатели поставок за рубеж продукции химической промышленности, на 627,8% - изделий из кожи и пушнины, на 5% - металлов и изделий из них.

"В Краснодарском крае национальный проект "Международная кооперация и экспорт" выполнен более чем на 80%. Упор делается на развитие и увеличение именно несырьевого неэнергетического экспорта, объем которого к 2024 году должен вырасти с $4,7 до 8,5 млн. И к этому же году присутствие российских, а поскольку мы с вами живем в Краснодарском крае - и товаров кубанских производителей за рубежом, должно увеличиться в два раза. Результаты уже видны, ощутимы, показатели динамики экспорта по стратегическим региональным продуктам растут, несмотря на довольно непростую мировую рыночную ситуацию", - резюмировал собеседник агентства.