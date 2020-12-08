В Волгоградской области предусмотрели почти 10 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли во вторник во втором и окончательном чтениях бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу, в 2021 году на борьбу с коронавирусом выделяется почти 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе облдумы.

"9,7 млрд рублей запланировано на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Средства пойдут на приобретение оборудования и медикаментов, стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, а также оказание поддержки предприятиям промышленного сектора и сельхозпроизводителям, наиболее пострадавшим от пандемии", - сказали в пресс-службе.

Основные параметры на 2021 год составляют: доходы - 124,1 млрд рублей, расходы - 129,8 млрд рублей, дефицит - 5,7 млрд рублей. В 2022 году доходы определены в объеме 121,1 млрд рублей, расходы - 119,8 млрд рублей, профицит - 1,3 млрд рублей. В 2023 году доходы прогнозируются в сумме 119,6 млрд рублей, расходы - 117,6 млрд рублей, профицит - 2 млрд рублей.

"На реализацию региональных и национальных проектов в 2021 году из областного бюджета будет выделено более 28 млрд рублей. В регионе реализуется 53 региональных проекта и 12 национальных, на которые в 2021-2023 годах будет потрачено 78,4 млрд рублей. Среди приоритетов - национальный проект "Экология", на реализацию предусмотренных в его рамках мероприятий планируется направить 7,3 млрд рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе облдумы.

Расходы по госпрограмме "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" в 2021 году планируются в размере свыше 22,5 млрд рублей. Предусмотрены также средства на индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы. В будущем году увеличатся бюджетные ассигнования на обеспечение горячим питанием школьников, выплаты педагогам за классное руководство, модернизацию инфраструктуры образовательных учреждений - замену кровель, освещение классов, ремонт школьных и спортивных площадок. Всего на развитие образования планируется направить свыше 26 млрд рублей.

На модернизацию инфраструктуры и строительство объектов здравоохранения в 2021 году в областном бюджете предусмотрено около 2,3 млрд рублей. В будущем году планируется завершить работы в лечебно-консультационном центре областного онкологического диспансера и приступить к возведению радиологического корпуса для лучевой терапии. В 2021 году начнется проектирование и строительство трех инфекционных блоков в городах Камышине, Михайловке, Калач-на-Дону, а также еще 36 новых объектов здравоохранения.