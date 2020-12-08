Архангельская область будет сотрудничать с Южной Кореей в лесной отрасли и туризме

АРХАНГЕЛЬСК, 8 декабря. /ТАСС/. Архангельская область будет расширять сотрудничество с Республикой Корея в лесной промышленности, туристской сфере, также корейцев заинтересовала продукция из беломорских водорослей, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский по итогам встречи с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Соком.

"Сегодня с генеральным консулом Республики Корея в Санкт-Петербурге господином Квон Донг Соком обсудили вопросы сотрудничества <...> потенциал нашего сотрудничества на сегодняшний день раскрыт далеко не полностью, так считают и наши корейские партнеры. В перспективе взаимодействие можно развивать и по направлению целлюлозно-бумажной промышленности, производства пиломатериалов, промышленного использования беломорских водорослей", - написал Цыбульский.

За девять месяцев этого года внешнеторговый оборот между Архангельской областью и Республикой Корея составил порядка $13 млн. Это в основном экспорт продукции лесопромышленного комплекса. В структуре импорта преобладают изделия из черных и прочих недрагоценных металлов.

Корейцев заинтересовал туристический потенциал региона. "Представители Корейской делегации впечатлены природой нашего региона и готовы в перспективе рассматривать его в качестве места притяжения для любителей спортивного туризма. Конечно, после того, как путешествия по миру не будут иметь никаких ограничений", - добавил губернатор.