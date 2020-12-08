Власти Польши не исключают, что Евросоюзу понадобится временный бюджет

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Польши не исключают, что Европейскому союзу может понадобиться временный бюджет, так как переговоры о бюджетных перспективах на ближайшие годы могут затянуться на несколько месяцев. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, возникнет ли в декабре необходимость в проведении второй встречи ЕС на высшем уровне, он сказал: "Может быть, понадобится очередной саммит". "Мы готовимся к возможным долгим месяцам переговоров. Возможно, понадобится временный бюджет. Никаких сценариев нельзя исключать", - отметил глава правительства.

По его словам, позиция Варшавы по бюджету сообщества не изменилась. "Мы отвергаем политически мотивированные распоряжения, которые будут отбирать у нас средства без оснований", - указал Моравецкий.

Венгрия и Польша выступили против утверждения нового бюджетного плана ЕС в размере €1 074,3 млрд на период с 2021 по 2027 годы и внебюджетного фонда восстановления экономики на уровне €750 млрд, протестуя против решения создать с 2021 года механизм контроля за соблюдением принципа верховенства права в странах сообщества, чтобы бюджетные ассигнования из Брюсселя распределялись с учетом результатов этого мониторинга.

Моравецкий, выступая в Сейме, предупредил, что упомянутый механизм, привязанный к бюджету Евросоюза, на более поздних этапах может угрожать распадом сообщества. Он не исключил, что Варшава из-за данного механизма применит право вето в отношении бюджета ЕС. Оппозиция республики уже заявила, что это будет первым шагом к Polexit (по аналогии с Brexit) - выходу Польши из состава сообщества.