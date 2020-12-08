Вложения клиентов ВТБ в ценные бумаги в 2020 году выросли до 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вложения клиентов ВТБ в ценные бумаги с начала 2020 года выросли на 60%, до 1,4 трлн рублей, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в рамках заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"В этом году граждане стали все больше тратить денег на инвестиционные продукты. Если брать ВТБ, то с начала года активы физлиц, размещенные в акции, облигации, инвестиционные фонды выросли на 60%, превысили 1,4 трлн рублей", - сказал он.

Костин отметил, что, по его мнению, сейчас, возможно, требуется пересмотреть государственное регулирование, чтобы не получилось так, что на рынок выйдет большое количество неквалифицированных инвесторов.