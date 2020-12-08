Авиакомпания S7 с 27 декабря начнет полеты между Веной и Москвой

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines c 27 декабря 2020 года начнет выполнять на еженедельной основе рейсы из Вены в Москву по воскресеньям. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель российского авиаперевозчика.

Согласно предоставленной информации, предстоит выполнение двух рейсов: S7 3568 Вена (10:10 по местному времени) - Москва (15:00 по местному времени) и S7 3567 Москва (08:15 по местному времени) - Вена (09:20 по местному времени). "Приобрести авиабилеты на рейсы из Европы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов", - отметили в S7.

Кроме того, перелет на рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран ЕС и Шенгенского соглашения, а также с видом на жительство согласно установленным правилам и условиям перевозки пассажиров.

Правила въезда в Австрию

Граждане третьих стран, например россияне, могут попасть в настоящее время в Австрию, обладая только видом на жительство или визой D. Отдельные изменения в правила въезда с 17 октября предусматривают целый ряд исключений для граждан третьих стран, согласно которым напрямую въехать на австрийскую территорию, в том числе из России, можно с рабочей поездкой, в медицинских целях, целях обучения и так далее, обладая соответствующими документами с разрешением на пребывание.

В Австрии с 19 декабря по 10 января будет действовать правило обязательной 10-дневной самоизоляции для приезжих в рождественские и новогодние праздники из стран, в которых в течение 14 дней уровень заболеваемости составляет более 100 человек на 100 тыс. жителей. В настоящее время к этой категории относятся все соседствующие с Австрией страны. Покинуть карантин можно будет после пяти дней самоизоляции при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Рейсы между РФ и Австрией

С 29 октября авиакомпания Austrian Airlines возобновила авиасообщение между Австрией и Россией. Как сообщал корреспонденту ТАСС австрийский авиаперевозчик, рейсы между Веной и Москвой выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Пассажирам при полетах рекомендуется соблюдать предписания властей Австрии и России о правилах въезда в страну.

В марте текущего года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Перевозчики продолжили выполнять только вывозные рейсы для возвращения россиян из-за границы и отправки иностранцев на родину. Вывозные рейсы РФ отменила в сентябре, сейчас авиаперевозчики могут выполнять грузопассажирские перевозки за рубеж - для пассажиров этих рейсов действуют ограничения в зависимости от страны прилета.