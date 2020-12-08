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Пандемия COVID-19

Компания Halix подписала соглашение с AstraZeneca по производству вакцины от коронавируса

В соответствии с соглашением, Halix предоставит свои промышленные мощности по производству лекарственных средств на заводе в городе Лейден

ГААГА, 8 декабря. /ТАСС/. Голландская компания Halix подписала соглашение с британско-шведской компанией AstraZeneca по организации коммерческого производства вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе компании.

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"В соответствии с данным соглашением, Halix предоставит свои промышленные мощности по производству лекарственных средств на своем передовом заводе в городе Лейден, - отмечается в пресс-релизе. - Для удовлетворения возросшего спроса Halix расширит свою площадку двумя дополнительными линиями по производству препаратов на основе вирусного вектора".

Опубликованные в конце ноября предварительные результаты клинических исследований, проведенные на 20 тыс. добровольцах из Соединенного Королевства и Бразилии, показывают, что средняя эффективность вакцины AstraZeneca составила 70%. В ходе испытаний было выявлено, что при введении двух одинаково больших доз вакцины с разницей в месяц уровень защиты от заражения составлял 62%. Он возрастал до 90%, когда испытуемые сначала получали малую дозу, а затем, при повторной инъекции, - увеличенную дозу препарата.

Плюсами вакцины разработчики называют ее эффективность, отсутствие случаев госпитализации участников исследования или развития у них тяжелых форм заболевания, а также отсутствие необходимости транспортировать и хранить ее при очень низких температурах. По информации AstraZeneca, препарат можно держать в обычном холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию до полугода.

Теги
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