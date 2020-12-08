Путин обсудит с кабмином развитие высокотехнологичных направлений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Основной темой совещания президента России Владимира Путина с членами правительства 9 декабря станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.

"9 декабря Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, профильной темой станет развитие отдельных высокотехнологичных направлений", - сообщили в Кремле. Планируется, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минцифры Максут Шадаев.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы текущей ситуации", - добавили в пресс-службе главы государства.