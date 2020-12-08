Moody`s спрогнозировало цену на нефть в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Цена нефти Brent в 2021 году будет варьироваться преимущественно в диапазоне $40-45 за баррель, прогнозирует в своем докладе рейтинговое агентство Moody's. В среднесрочной перспективе котировки будут находиться в диапазоне $45-65 за баррель, преимущественно у нижней границы этого диапазона.

При таких ценах производители будут стремиться разрабатывать только самые недорогие запасы нефти в ближайшие 3-5 лет. Для освоения высокомаржинальных ресурсов компаниям требуется цена в районе $50-55 за баррель.

В агентстве также ожидают, что запасы нефти и нефтепродуктов в мире останутся высокими и будут снижаться медленными темпами. Производители сланцевой нефти в США на фоне роста цен нефти в последнее время ведут более активное бурение. Но заметное ускорение американской добычи можно будет наблюдать, если цены WTI будут находиться выше $55 за баррель.

Эксперты Moody`s считают, что после слабого 2020 года в 2021 году рынок нефти начнет восстанавливаться. Однако EBITDA компаний все еще будет ниже уровня 2019 года, примерно на 20%, а капитальные затраты сокращенными.