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Минфин проведет 9 декабря аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя, в том числе из объема спроса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 9 декабря аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, а также облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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