Reuters: ЦБ обращался к акционерам "Яндекса" с предложением о покупке банка "Открытие"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Банк России обращался к акционерам "Яндекса" с предложением о покупке банка "Открытие", но получил от компании отказ. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на двух госбанкиров.

Источники агентства говорят, что "Яндекс" не предполагал дальнейших переговоров и планирует самостоятельно развивать банковское направление.

"Мы не вели и не ведем такие переговоры. Но вокруг развития финансовых сервисов "Яндекса" сейчас очень много разговоров на рынке, поэтому периодически возникают самые разные гипотезы и слухи", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Ранее компания заявляла о намерении выйти на банковский рынок. 22 сентября стало известно, что "Яндекс" договорился с TCS Group о покупке банка "Тинькофф", сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября компании заявили, что сделка не состоится.

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банком России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом прошлого года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.