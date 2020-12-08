АСИ и правительство Иркутской области договорились развивать инвестклимат в регионе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Иркутской области заключили соглашение о сотрудничестве, договорившись развивать инвестклимат в регионе и повышать профессиональную мобильность молодых кадров в предпринимательстве и социальной сфере. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ.

Документ подписали глава агентства Светлана Чупшева и губернатор региона Игорь Кобзев.

"Согласно соглашению, АСИ и областные власти будут оказывать методическую поддержку мероприятиям, проводимым в рамках национального рейтинга инвестклимата, способствовать реализации различных социальных проектов, например, связанных с детским отдыхом и образованием, туризмом, в том числе экологическим и промышленным. Стороны будут содействовать внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в регионе, проведению соревнований по профессиональному мастерству и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia, а также проекта "Билет в будущее". Благодаря сотрудничеству сторон в Иркутской области появятся центры опережающей профессиональной подготовки", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, планируется пилотирование стандарта вовлечения граждан в развитие городской среды региона, создание и развитие сети "Точек кипения", популяризация Национальной технологической инициативы, продвижение проекта "Кадры для цифровой экономики".

Также агентство и правительство региона будут вместе разрабатывать механизмы и рекомендации по инфраструктурному развитию социальной сферы Иркутской области, что позволит, например, ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения, добавили в пресс-службе.