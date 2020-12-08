Генсек ОПЕК ожидает развития мировой экономики в 2021 году при поставке вакцин от COVID-19

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ожидает в результате массовой поставки вакцин от COVID-19 в 2021 году развития мировой экономики и спроса на нефть. Об этом Баркиндо заявил во вторник на видеоконференции, посвященной нефтегазовой промышленности Африки.

По его словам, новости с объявлением о создании вакцины от COVID-19 вызвали положительные настроения у мировой общественности. "2021 год определенно выглядит многообещающим из-за подготовки к массовой поставке вакцин от COVID-19. После запуска этого процесса ожидается стремительное развитие мировой экономики и спроса на нефть", - говорится в его заявлении, которое распространила пресс-служба ОПЕК.

На встрече 3 декабря министры ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу нефти с 1 января 2021 года. Механизм предполагает рост предложения не более чем на 500 тыс. б/с в месяц. Всего страны ОПЕК+ намерены восстановить добычу нефти на 2 млн б/с.