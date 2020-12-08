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Пандемия COVID-19
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В РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине

В РФПИ также отметили, что готовы подать документы для регистрации препарата государственными регулирующими органами Украины
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" Виталий Невар/ТАСС
Описание
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V"
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсудил с депутатом Верховной Рады Украины Виктором Медведчуком сотрудничество по поставкам и производству вакцины "Спутник V" на территории Украины. РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи выразили готовность производить вакцину "Спутник V" на Украине и подать документы для ее регистрации. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

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"РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", - отмечается в сообщении фонда.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, возможное производство вакцины на территории Украины позволит существенно сократить логистические издержки.

"При этом мы отмечаем позитивные перемены в позиции зарубежных коллег, в частности из ЕС, где предусматривается возможность для государства - члена ЕС одобрить применение вакцины "Спутник V" исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Кроме того, возможно производство вакцины "Спутник V" на территории государства - члена ЕС для последующих поставок за пределы европейского рынка. Партнерство по вакцинам - единственный успешный путь для преодоления пандемии", - отметил он.

НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и РФПИ 24 ноября объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных третьей фазы III клинического пострегистрационного исследования вакцины при участии 40 000 добровольцев. По итогам анализа эффективность "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, превышает 95%.

При этом стоимость одной инъекции для иностранного потребителя составит менее $10 (в одну полную дозу вакцины входит две инъекции).

Теги
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