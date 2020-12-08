"Газпром" и Россельхозбанк расширяют сотрудничество в развитии рынка газомоторов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россельхозбанк и "Газпром газомоторное топливо" подписали генеральное соглашение о расширении взаимодействия в области развития рынка газомоторного топлива в субъектах Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках соглашения стороны продолжат оказывать в 20 регионах приоритетного развития рынка газомоторного топлива взаимную консультативную поддержку, в том числе по вопросам участия банка в кредитовании инвестиционных проектов по созданию газозаправочной и сервисной инфраструктуры, переоборудования транспорта для использования газомоторного топлива.

По оценке экспертов Россельхозбанка, перевод сельскохозяйственного транспорта позволит более чем вдвое снизить издержки компаний агрокомплекса в части топлива.

"В настоящее время издержки субъектов агросектора на топливо составляет до 30% от общих затрат. С учетом ценовых преимуществ газомоторного топлива (КПГ/СПГ) разница в стоимости литра традиционного топлива (бензина или дизеля) и кубометра метана позволяет снизить эти затраты более чем в два раза", - отмечает Россельхозбанк.

Россельхозбанк и "Газпром газомоторное топливо" начали сотрудничество по развитию рынка газомоторного топлива в 2018 году. Банк реализовал проект по адаптации кредитных продуктов группы как для юридических, так и для физических лиц, реализующих проекты в области газомоторного топлива.

В настоящее время в управлении "Газпром газомоторное топливо" находится 279 газозаправочных объектов. Всего на территории России расположено 508 газозаправочных объектов, 339 из них принадлежат группе "Газпром". Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,3 млрд куб. м природного газа в год.