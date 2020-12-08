Объем ФНБ в ноябре увеличился на 158 млрд руб.

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ноябре увеличился на 158 млрд руб. и на 1 декабря достиг 13,457 трлн руб., следует из сообщения Минфина России.

"По состоянию на 1 декабря 2020 года объем ФНБ составил 13,457 трлн рублей", - говорится в сообщении. Объем ликвидной части ФНБ на 1 декабря составил 7,7% ВВП, или 8,79 трлн рублей ($115,9 млрд).

На 1 ноября объем ФНБ составлял 13,299 трлн руб.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $51,501 млрд, €44,378 млрд, £8,593 млрд и 545,1 млн руб. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 579,698 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 254,846 млрд руб. и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд руб.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд руб. в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 2,812 трлн руб., в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 59,8 млрд руб.