Объем инвестиций в Калининградской области в 2020 году составит до 104 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в основной капитал в Калининградской области в 2020 году составит от 96 млрд до 104 млрд рублей. В оптимистичном прогнозе он вырастет по сравнению с 2019 годом, когда сумма составила 103 млрд рублей, на 1,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в региональном министерстве по экономическому развитию, промышленности и торговле.

"Суммарный объем инвестиций по проектам по итогам 2020 года составляет 104,7 млрд рублей. Вместе с тем, так как планы инвесторов могут меняться, существует вероятность переноса сроков реализации проектов. С учетом имеющихся рисков расчетный объем инвестиций в основной капитал в ценах соответствующих лет в 2020 году прогнозируется на уровне 96,9 млрд рублей", - сообщили в министерстве, отметив, что на планы инвесторов влияет, в том числе пандемия коронавируса.

Общий объем инвестиций в основной капитал в регионе в 2019 году составил 103 млрд рублей, что на 37,4% ниже уровня 2018 года, когда, в том числе за счет завершения проектов по подготовке к чемпионату мира по футболу, инвестиции в основной капитал в регионе достигли исторического максимума - 160 млрд рублей. В 2019 году более чем в четыре раза сократились объемы инвестиций инфраструктурных (естественных) монополий - до 20,1 млрд рублей против 82,8 млрд рублей в 2018 году.

В первом полугодии 2020 года в области использовано 29,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 93,3% к уровню первого полугодия 2019 года. В структуре инвестиций в основной капитал организаций по источникам финансирования, без субъектов малого предпринимательства, 60% занимают собственные средства, 17,1% - бюджетные средства, из них 8% средства федерального бюджета, уточнили в министерстве.

На период до 2024 года в области планируется реализация 500 инвестиционных проектов более чем на 400 млрд рублей. Это, в частности, инвестиции компании "Лукойл" в месторождения углеводородов на шельфе Балтийского моря, капитальные вложения компании "К-Поташ" в развитие добычи калийно-магниевых солей. В сфере сельского хозяйства и пищевой переработки в разной стадии реализации находятся восемь крупных инвестиционных проектов с общим объемом финансирования свыше 20 млрд рублей. В социальной сфере планируется реализация проекта "Музейный квартал" в Калининграде и туристского кластера "Балтийское побережье" в приморской зоне региона.

Одним из крупнейших в 2021 году должен стать проект производства фотовольтаической продукции для солнечных энергостанций. Проект будет реализовывать дочерняя компания холдинга "Реам менеджмент" - EnCORE. Технологическим партнером выступает входящая в холдинг группа компаний "Хевел", владеющая первым в России заводом по производству солнечных батарей. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму от 17 млрд до 20 млрд рублей.