Генпрокуратура предлагает ужесточить наказание за воспрепятствование бизнесу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предлагает серьезно ужесточить ответственность за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

"Нуждается, на наш взгляд, в совершенствовании и уголовная ответственность за препятствование законной предпринимательской или иной деятельности, установленная статьей 169 УК РФ. В настоящее время преступления, предусмотренные этой нормой, относятся к категории небольшой тяжести, и за их совершение предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - отметил он в интервью "Российской газете" накануне Международного дня борьбы с коррупцией. По его словам, "это явно не соответствует степени общественной опасности преступлений, связанных с посягательствами контрольно-надзорных и правоохранительных органов на конституционные гарантии осуществления предпринимательской деятельности".

Генпрокурор подчеркнул, что эту статью УК необходимо привести в соответствие с другими статьями о злоупотреблениях в отношении предпринимателей: необоснованным изъятием, уничтожением или повреждением имущества. "Максимальный срок лишения свободы необходимо повысить, и отнести соответствующие преступления к категории тяжких", - заметил он. За умышленное тяжкое преступление УК РФ предполагает лишение свободы уже на срок до 10 лет.

Краснов рассказал, что эти предложения были подготовлены Генпрокуратурой по согласованию с заинтересованными органами в рамках выполнения мероприятий национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Работа над их дальнейшим продвижением продолжается.

Воспрепятствование предпринимательской деятельности

Действующая редакция ст. 169 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерный отказ в госрегистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, ограничение прав и законных интересов предпринимателей либо за иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юрлица, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения. За это в действующей статье предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет либо до 360 часов обязательных работ. В случае, если такие действия повлекли ущерб в размере более 1,5 млн рублей либо были совершены в нарушение вступившего в законную силу решения суда, должностному лицу грозит лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет, до 480 часов обязательных работ либо принудительные работы, или лишение свободы на срок до трех лет.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2019 году по этой статье в России были осуждены 22 человек, из них лишь двое - по части второй этой статьи.