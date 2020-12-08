Прокуроры будут проверять цифровые активы чиновников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Прокуроры будут отслеживать цифровые активы чиновников, которые они должны начать декларировать с 2021 года. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью "Российской газете".

Он напомнил, что Россия стоит в ряду первых государств, где законодательно урегулированы вопросы, связанные с выпуском, учетом и обращением финансовых активов и цифровой валюты. "Новая процедура проверки имущественного состояния должностных лиц будет запущена с началом действия закона о цифровых активах и криптовалюте, положения которого вступают в силу с началом нового года и вводят в российское правовое поле названные объекты прав, создаваемые с использованием цифровых технологий", - сказал генпрокурор.

Соответственно, добавил он, появляется новый вид денежных требований, которые, хотя и не являются денежной единицей Российской Федерации, представляют определенную ценность и могут рассматриваться как объект имущественных прав. "Следовательно, они должны отражаться в справке о доходах госслужащего. Логично, что в целях противодействия коррупции законодателем в акты, регулирующие подотчетность, внесены корреспондирующие изменения, а обозначенные права признаны имуществом", - отметил генпрокурор.

Он пояснил, что виртуальная валюта, как и традиционная денежная может быть выведена в тень. "В этом смысле разницы в трудностях поиска "серой" наличности и спрятанных биткойнов в целом не усматривается. И то, и другое не зарегистрировано через нормативные инструменты, позволяющие отслеживать законность источника средств. В связи с этим поиски ведутся преимущественно с использованием возможностей оперативных служб и органов финансовой разведки", - сказал Краснов.

Кроме того, требования обладателей цифровой валюты подлежат судебной защите только при условии информирования о наличии таковой и соответствия совершенных сделок с ней российскому законодательству о налогах и сборах.