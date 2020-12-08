В российской туротрасли ожидают, что следующий год окажется для этой сферы еще сложнее

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский туризм в 2021 году может столкнуться с еще большим количеством трудностей, чем в 2020 году, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, сейчас у туристических компаний появилось понимание, что пандемия коронавируса вряд ли закончится в следующем году.

"Такое понимание, естественно, вносит коррективы в практику компаний и их бизнес-планы. В целом, уже можно прогнозировать, что 2021 год может оказаться намного сложнее, чем нынешний 2020 год", - сказала Ломидзе, слова которой приводятся в сообщении АТОР.

Внутренний туризм, по ее словам, не сможет покрыть убытки туроператорских и турагентских компаний в 2020 году. Поддержать отрасль помогла программа туристического кешбэка, однако ее эффект был "смазан" ограничениями, которые регионы были вынуждены вводить в ноябре - декабре в рамках борьбы с распространением коронавируса, - это привело к торможению спроса, считает Ломидзе.

"Зимний сезон так или иначе низкий для внутреннего туризма. А в выездном туризме сейчас практически нет массовых направлений. В результате у турбизнеса не получится накопить финансовую подушку для плавного вступления в летний сезон 2021 года, который также не обещает быть простым. Достаточно вспомнить, что на него приходится крайний срок выполнения обязательств по переносу туров, не состоявшихся в 2020 году. Покрыть эти обязательства за счет имеющихся продаж крайне сложно", - отметила исполнительный директор АТОР.

Помочь могут дополнительные меры поддержки, считает эксперт.