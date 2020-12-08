В Самарской области расходы на социальные выплаты увеличат на 5 млрд рублей в 2021 году

САМАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области предусмотрели в региональном бюджете на следующий год более 30 млрд рублей на социальные выплаты населению, что на 5 млрд рублей больше показателей 2020 года. Об этом сообщил во вторник губернатор Дмитрий Азаров на круглом столе на тему "Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях", который прошел в формате видеоконференции.

"В прошлом году на социальные нужды [в бюджете] было выделено чуть больше 18 млрд рублей [федеральных и региональных средств]. В этом году [было направлено] около 25 млрд рублей, и в первую очередь это стало возможным благодаря решению президента по выплатам семьям [с детьми в возрасте] с 3 до 7 лет. В следующем году мы прогнозируем, что уже свыше 30 млрд рублей будут предоставлены людям разных категорий в качестве социальных выплат", - сказал Азаров.

Глава региона подчеркнул, что 70% бюджета Самарской области, который пока принят в первом чтении, ориентирован на социальную сферу. Проект предусматривает дефицит в 2021 году в размере более 7 млрд рублей, в 2022 году - 390 млн рублей, в 2023 году предполагается, что бюджет будет иметь профицит на сумму 520 млн рублей.

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрят проект бюджета области во втором, окончательном, чтении в середине декабря.