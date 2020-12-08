Минздрав РФ заявил, что все вакцины от коронавируса маркируются

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Все вакцины от коронавируса проходят маркировку, заявила замдиректора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава РФ Евгения Меркулова во вторник в ходе онлайн-совещания на площадке Совета Федерации, посвященного внедрению системы маркировки в РФ.

"Как вы знаете, сейчас запущена масштабная вакцинация против COVID-19. Здесь нам очень важно осуществлять прослеживаемость вакцины. И в настоящее время все вакцины маркируются, эту прослеживаемость мы наблюдаем в системе, она позволяет нам мониторить как производство, так и остатки, и, соответственно, выбытие в регионах", - сказал она.

Представитель Минздрава отметила, что ведется регистр пациентов, к которым применяется вакцина от коронавируса. "Это позволяет нам получать полную аналитику происходящего в рамках проведения вакцинации. Поэтому здесь мы отмечаем особую важность применения этой системы", - сказала она.

Меркулова добавила, что мониторинг ключевых показателей системы маркировки показывает улучшение производительности на производствах, где применяется маркировка, а также уменьшение затоваривания по всей товаропроизводящей цепочке.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в свою очередь отметил, что высока вероятность появления поддельных вакцин от коронавируса.

"С учетом того, что страна постепенно будет переходить на вакцинирование, - а стоимость этих прививок достаточно дорогая, - я думаю, на рынке точно появятся, скажем так, поддельные прививки. И вот каким образом нам это победить, сможем ли мы это с помощью маркировки сделать? Это было бы, конечно, неплохо", - сказал сенатор.