Глава "Почты России" предлагает отменить НДС на почтовые переводы

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов считает необходимым отменить НДС на услуги почтовых переводов денег. Об этом он сообщил в рамках заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации во вторник.

"Важный вопрос, от которого страдают наши клиенты, - это наличие ставки НДС в отношении услуг почтового перевода денежных средств, популярная услуга, которая сохраняет свою актуальность. Тем не менее, если услуги по переводу денежных средств без открытия банковских счетов, которые осуществляют кредитные организации, НДС не облагаются, то услуги почтового перевода облагаются НДС", - сказал он.

Акимов отметил, что в результате уплаты НДС при почтовом переводе несет потери не "Почта России", а население. "Все это в транзакционные сборы граждан включено, и конечным плательщиком является гражданин, наш потребитель", - добавил он.

Гендиректор компании также предложил внести изменения в федеральный закон "О рынке ценных бумаг", чтобы "Почта России" имела возможность выйти на рынок "вечных" облигаций. "При том, что "Почта России" действует как институт не одно столетие на территории России, нам, тем не менее, чуть больше года как акционерному обществу. Эмитентом, согласно закону "О рынке ценных бумаг", могут быть только общества, которые работают не менее 5 лет. И просил бы также поддержать указанные изменения", - пояснил Акимов.