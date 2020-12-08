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В Чечне впервые запустят массовое производство риса

Мощность предприятия составит 40 тонн риса в сутки

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Проект по организации производства риса и его переработки на промышленной основе реализуют в Чечне до конца 2020 года в рамках госпрограммы развития СКФО. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор АО "Корпорации развития Чеченской Республики" Селита Гагаева.

"У нас реализуется проект организации производства риса-сырца и его переработка на промышленной основе производительностью 40 тонн в сутки. В этом году планируется ввести в эксплуатацию, а уже в следующем - пойти на расширение. Это первое массовое производство чеченского риса, который выращивается также на территории региона. Мы планируем его вывести на экспорт в другие страны", - отметил собеседник ТАСС.

По ее словам, в рамках госпрограммы в регионе уже ввели в эксплуатацию пищекомбинат в городе Урус-Мартан, который включает в себя в том числе цех выпечки хлеба, линии по розливу соков и минеральной воды, фасовки чая, а также холодильное производство.

"В настоящее время экономика Чеченской Республики находится на стадии уверенного роста. Создаются новые предприятия в различных отраслях экономики, привлекаются внебюджетные инвестиции, обеспечивается государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Особенно популярны направления сельского хозяйства, наблюдается также увеличение интереса к сфере туризма", - добавила Гагаева.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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